МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стриминговый сервис Netflix может вернуться на российский рынок, однако пользователям будут доступны не все возможности, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления IT и разработки Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Александр Бирюков. В Анадыре появился безлимитный скоростной интернет

"Из известных брендов к скрытому частичному возвращению на рынок РФ могут присоединиться Netflix и другие крупные корпорации, которые впопыхах сначала свернули весь бизнес в России. Связано это с тем, что сначала, действуя в условиях санкций, неопределенности и репутационных рисков, компаниям было проще полностью остановить бизнес", — заявил Бирюков.

Он отметил, что сейчас международные технологические компании приходят к компромиссу: продолжать "оказывать отдельные услуги" — для простого населения страны или для академической сферы, а иногда и для компаний, которые не попадают под санкции, вполне приемлемо.

"Некоторые компании придерживались такой позиции изначально, такие как, например, Miro и GitHub", — пояснил эксперт.

Такие возвращения не новость. Так, в январе доступ к загрузке программ пользователям из России открыл американский производитель процессоров Intel и компания Adobe.

Стриминговый сервис Netflix решил приостановил работу на территории России из-за ситуации вокруг Украины в марте 2022 года. Месяц спустя акции онлайн-кинотеатра подешевели на 25% на предторгах как компания сообщила о снижении на 200 тысяч количества платных подписчиков в прошлом квартале после ухода из России. Тогда уточнялось, что закрытие сервиса в стране привело к потере 700 тысяч подписчиков.