МОСКВА, 3 фев- ПРАЙМ. Власти Крыма национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, заявил агентству РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков

Депутаты приняли соответствующее решение в ходе заочного голосования, которое состоялось 3 февраля, уточнил он.

Под национализацию также попали активы прочих украинских предпринимателей и политических деятелей, в том числе бизнесменов Арсения Яценюка и Нестора Шуфрича.

Мера затронула около 500 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащего банкам и компаниям в сфере туризма и спорта. Согласно сообщению, национализированы оказались участки земли, пансионаты, заводы, активы банков и футбольного клуба "Динамо".

После проведения приватизации предприятия продолжат работу в соответствии с российским законодательством, подчеркнул Константинов. "И что особенно важно, часть их прибыли будет направляться на поддержку участников спецоперации", — добавил он.