МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не предлагала запретить торговым сетям штрафовать поставщиков в случае срыва поставок продукции, сообщили РИА Новости в ведомстве. В России достаточно закваски для сметаны, заявил Минсельхоз

В четверг газета "Известия" со ссылкой на письмо Минсельхоза, направленное в Госдуму, сообщила, что ФАС готова поддержать поставщиков продуктов и внести поправки в закон о торговле, которые запретят торговым сетям взимать штрафы с поставщиков, если они сорвали поставку продуктов, в тех случаях, когда предварительно дата исполнения обязательств не согласовывалась.

"Речь не идет о запрете для сетей взимать штрафы с поставщиков за неисполнение обязательств по договорам поставок. Штрафы предлагается налагать только в случае реального срыва поставки, когда поставщик подтвердил возможность исполнения заказа, но при этом не исполнил его", — говорится в сообщении. ФАС предлагает ввести в закон запрет на установление в договорах обязанности поставщика исполнить заказ до подтверждения возможности его поставки — в случае отсутствия такого подтверждения поставщики не должны нести ответственность за полное или частичное неисполнение заказа.

По мнению антимонопольной службы, это будет способствовать дальнейшему бесконфликтному развитию рынка торговли, восстановлению прав поставщиков на свободу договора, обеспечению потребителей товарами по максимально доступным ценам. "Дело рук самих утопающих". На что идут магазины, чтобы сбыть просрочку

Кроме того, исполняющий обязанности директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин заявил, что текущие договоры поставок содержат либо условие об обязанности поставщиков поставить продовольственные товары по заказам торговых сетей без подтверждения возможности их поставки, либо возможность подтверждения заказа в краткий период – в течение 1-4 часов. В то же время, по информации производителей, на практике случаются ситуации, когда торговые сети незапланированно увеличивают объемы заказов.

"Очевидно, что в такой ситуации, когда недостатки в планировании исключительно на стороне торговой сети, а поставщик формально не может отказаться от исполнения заказов, возникает почва для необоснованных штрафов в отношении поставщиков… При этом штраф перестает быть санкцией за настоящее нарушение и гарантией исполнения обязательств поставщиками, а становится несправедливым бременем для последних и дополнительным доходом для сетей. Безусловно, не все ритейлеры и не всегда этим грешат, но подобные ситуации случаются, и именно от них защищает инициатива ФАС. В случаях же реального срыва поставок поставщиками штрафы должны сохраняться, и ФАС придерживается аналогичного подхода", — заключил он.