МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Вашингтону не стоит надеяться, что память об инсценировке в СБ ООН с "пробиркой Пауэлла" удастся похоронить в зыбучих песках истории, США придется избавляться от синдрома вседозволенности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя 20-летнюю годовщину заседания СБ ООН, в ходе которого США пытались обосновать намерение вторгнуться в Ирак. В МИД рассказали о перспективах возвращения России в Совет Европы

Колин Пауэлл 5 февраля 2003 года, будучи госсекретарем США, на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Операция, начавшаяся 20 марта 2003 года, была осуществлена без санкции ООН. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.

"Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвой, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии", — сказал Рябков, комментируя эти события.

То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него "рулил" внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, отметил замминистра. Хотя, добавил Рябков, "как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ".

"Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе. Главное же — в отличие от ситуации начала 2000-х — международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону уже не сойдет. В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий", — заявил Рябков.

По его словам, "позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило".

"Свидетельство чему — американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики. Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории", — заключил Рябков.