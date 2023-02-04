МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Интерес россиян к покупке электронных книг упал за последний год в онлайне на 20%, несмотря на то, что цены за это время практически не изменились, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Теперь россияне смогут заходить на портал "Госуслуги" по биометрии

"Ценовой агрегатор Price.ru проанализировал средние цены и спрос на популярные электронные книги. Согласно исследованию, интерес к покупке "читалок" в онлайне сократился на 20% за год…. Средние цены на популярные модели электронных книг на конец года, по большей части, остались на уровне начала 2022 года", — говорится в исследовании.

Отмечается, что наиболее сильно цены на данные устройства колебались во втором и третьем квартале прошлого года: это связано с ажиотажным спросом в первый весенний месяц. Однако стоимость большинства устройств, как и спрос на них, стабилизировалась уже в третьем квартале. Так, например, если PocketBook 740 в первом квартале стоила 18 914 рублей, то в начале 2023 ее цена составила 19 872 рубля. А некоторые электронные книги и вовсе подешевели. Среди них — Onyx Boox Poke 3, стоимость которой снизилась на 16% (с 19 841 рубля до 16 745 рублей).

В свою очередь менеджер товарной категории в департаменте "Развлечения и гаджеты" "М.Видео-Эльдорадо" Павел Земсков рассказал РИА Новости, что электронные книги имеют свою аудиторию, а спрос на них невысокий, но стабильный на протяжении последних нескольких лет.

"Книги эволюционируют в плане технологий и возможностей, например, выбор расширяется за счет моделей с цветным и сенсорным экраном, водонепроницаемым или пыленепроницаемым корпусом… Обычно наибольшим спросом категория пользуется с середины мая, перед периодом отпусков, и в течение лета, в том числе в преддверии начала нового учебного года. Еще один пик интереса приходится на ноябрь-декабрь, когда электронные книги приобретают в подарок", — подчеркнул эксперт.