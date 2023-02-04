МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Люди, которые считают, что поставки Западом оружия киевскому режиму и разрешение наносить удары по территории России поможет началу переговоров, неправы — результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своем Telegram-канале. Медведев призвал пожалеть европейцев за выбор руководства

"Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет — будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — сказал он, отвечая на вопрос о том, правы ли те, кто считает, что разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму вынудят Россию пойти на переговоры с Украиной.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.

"Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия", — заявил он.

"В соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", — добавил он.