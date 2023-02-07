МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Энерготарифы в Великобритании начнут понижаться этим летом, провоцируя замедление инфляции и роста стоимости жизни, передает газета Times со ссылкой на прогнозы ведущих аналитических компаний Resolution Foundation и Cornwall Insight. Британцев предупредили о рекордном за 20 лет росте счетов за воду

Согласно прогнозам Resolution Foundation, средний годовой счет на энергию снизится до 2200 фунтов к октябрю, что ниже предельной суммы в 2500 фунтов, установленной правительством, пишет издание. В свою очередь Cornwall Insight прогнозирует, что за лето счета за энергию упадут до 2360 фунтов в год: в период с весны до лета потребительские цены на газ упадут на 26%, а на электричество – на 32%.

Значительное снижение цен на энергоресурсы означает уменьшение трат для правительства с 12,8 миллиарда фунтов до 1,5 миллиарда фунтов, которые направляются на заморозку счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов в год, сообщает газета со ссылкой на данные Resolution Foundation. Рекордно теплые зимние температуры в Европе привели к снижению потребления газа, а более низкий спрос в Китае позволил перенаправить сжиженный природный газ в Европу, отмечается в сообщении.

В октябре глава минфина Великобритании Джереми Хант объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. Он заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года.