МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента (Меджлис) Ирана ратифицировал во вторник законопроект о меморандуме об обязательствах республики для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство Mehr. Россия и Иран облегчат передачу банковских операций

"На сегодняшнем открытом заседании (во вторник — ред.) парламента ратифицирован законопроект о меморандуме об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена в ШОС", – говорится в сообщении.

Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.