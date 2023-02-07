БЕЛГРАД, 7 фев — ПРАЙМ. Власти Сербии планируют расширить технические возможности для будущих поставок в Венгрию азербайджанского газа через строящийся соединительный газопровод с Болгарией, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович. Сербия и Болгария запустили строительство нового газопровода

Во вторник в Белграде с рабочим визитом находится министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. После встречи с главой сербского минэнерго он сообщил, что Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 миллионов кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону.

В ответ Джедович указала, что целью Белграда является диверсификация газовых поставок и вхождение в Южный газовый коридор через Болгарию.

"Хотим увеличить инфраструктурные мощности в Сербии, вкладывать еще больше в газовую инфраструктуру, чтобы объемы газа из Азербайджана могли пройти через нашу страну и обеспечить снабжение Сербии, Венгрии и других стран", — заявила министр энергетики.

Президенты Сербии Александр Вучич и Болгарии Румен Радев 1 февраля открыли строительство на болгарской территории строительство соединительного газопровода (интерконнектора) для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников.

Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В Сербии прокладка началась 1 февраля 2022 года.

Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.

Глава сербского государства в октябре 2022 года присутствовал на открытии интерконнектора — соединительного газопровода между Грецией и Болгарией протяженностью 182 километра от греческого города Комотини до болгарской Стара-Загоры. Трубопровод мощностью три миллиарда кубических метров газа в год с возможностью увеличения объемов до пяти миллиардов кубометров рассчитан на газ из Азербайджана в рамках Трансадриатического газопровода (TAP) и терминала для сжиженного природного газа в Александруполисе.

В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.