МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отклонил иск "АльфаСтрахования" к аэропорту "Жуковский" на 3,3 миллиарда рублей из-за авиапроисшествия, в результате которого самолет "Уральских авиалиний" в 2019 году совершил посадку на кукурузное поле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Правообладатель бренда "В лавке" подал многомиллионный иск к "Яндексу"

Суд отказал одному из крупнейших российских страховщиков во взыскании солидарно с АО "Рампорт АК", оператора аэропорта "Жуковский", и АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", владельца аэродрома "Раменское", около 45,1 миллиона долларов и 105 миллионов рублей (всего около 3,3 миллиарда рублей по текущему курсу).

Самолет "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Инцидент в августе 2019 года СМИ потом назвали "чудом в кукурузном поле".

Представитель истца сообщил в суде, что сумма иска равна страховому возмещению, которое "АльфаСтрахование" выплатило авиакомпании, пассажирам, собственнику сельхозугодий. По его словам, инцидент произошел по вине ответчиков, не обеспечивших орнитологическую безопасность полетов. В частности, как отметил истец со ссылкой на выводы МАК, оборудование для отпугивания птиц работало не в периодическом режиме, как положено, а в круглосуточном, из-за чего птицы к его работе привыкли.

Ответчики сообщили, что диспетчер дважды предупредил пилотов о перелетной стае птиц в районе взлетной полосы, но они решили взлетать. Ссылаясь также на выводы МАК, ответчики заявили, что пилоты имели возможность и были обязаны прекратить взлет, но даже после столкновения с птицами самолет мог взлететь, если бы летчики выполняли инструкции для таких случаев. Как отметили ответчики, "птицы повредили двигатели, а самолет уничтожили действия пилотов". При этом основные требования орнитологического обеспечения аэропортом выполнялись.

Представитель третьего лица страховой компаниии "Согласие", где застрахована ответственность аэропорта, заявил, что размер убытков не доказан, так как нет оценки годных остатков судна. В частности, непонятна судьба застрахованного третьего сменного двигателя, который при авиапроисшествии не пострадал.

Заместитель генерального директора "АльфаСтрахования" Илья Кабачник в сентябре 2019 года сообщил, что убыток страховщика по каско самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" оценен в 46,1 миллиона долларов. Сразу после инцидента в пресс-службе авиакомпании заявили, что самолет восстановлению не подлежит.

Аэродром "Раменское" с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 тысячи метров) принадлежит ЛИИ им. Громова, входящему в Объединенную авиастроительную корпорацию, и используется им для экспериментальных полетов. Кроме того, на территории аэродрома расположен международный аэропорт "Жуковский". "Рампорт АК" по агентскому договору с ЛИИ проводит мероприятия для всего комплекса услуг аэродрома "Раменское".