МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экологии и природным ресурсам готовит законопроект об отечественной системе аудита запасов полезных ископаемых в РФ, заявил его глава Дмитрий Кобылкин. Минприроды получит право принимать порядок добычи полезных ископаемых

Как отметил Кобылкин в ходе заседания комитета во вторник, сегодня экспертиза запасов по углеводородному сырью выполняется американскими аудиторскими компаниями, а по твердым полезным ископаемым такими аудиторами выступают эксперты, аккредитованные, как правило, Австралийским институтом геологических наук.

"По нашему мнению, для минимизации рисков необходимо создать суверенную систему аудита запасов, добиться признания странами-партнерами результатов оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых, тем более что отдельные страны ведут такую работу… Комитет готовит соответствующий законопроект", — подчеркнул политик.

Так, депутат отметил, что данные о состоянии российских недр являются вопросом национальной безопасности, поскольку сейчас такие сведения могут попадать к недружественным странам.

"Все это вопрос национальной безопасности, так как… инженерные данные по скважинам, экономические расчеты по освоению месторождений, планы разработки в современных условиях широко доступны недружественным странам", — резюмировал он.