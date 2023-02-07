Киргизия намерена извлечь золото на 3,5 миллиарда долларов из отходов рудника Кумтор
БИШКЕК, 7 фев — ПРАЙМ. Киргизия рассчитывает извлечь золото на 3,5 миллиарда долларов в результате вторичной переработки отходов золотодобычи с месторождения Кумтор, сообщил во вторник глава "Кумтор Голд Компани" Алмаз Барыктабасов на совещании с участием президента государства Садыра Жапарова.
"С 2026 года начнется извлечение золота от вторичной переработки хвостохранилища, ежегодно предполагается извлекать порядка 4,7 тонны золота. Полную переработку отходов хвостохранилища планируется завершить к 2040 году, общая стоимость золота, извлеченного из хвостохранилища, оценивается примерно в 3,5 миллиарда долларов США", — приводит пресс-служба президента слова Барыктабасова.
Согласно отчету руководителя "Кумтор Голд Компани", за 2022 год на Кумторе было произведено 17,3 тонны золота. В прошлом году компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму порядка 370 миллионов долларов, превысив план на 6,6%.
"Заслушав информацию, Садыр Жапаров подчеркнул, что Кумтор является крупнейшим золоторудным предприятием, которое должно работать на народ Кыргызстана, соответственно, от менеджмента компании требуется эффективное и рациональное управление. Кроме того, должна быть обеспечена бесперебойная работа рудника Кумтор и стабильное функционирование всех подразделений. Также все производственные показатели должны быть исполнены согласно установленному плану", — отметили в аппарате президента.
Уточняется, что лидер страны "акцентировал особое внимание" на обеспечении прозрачной деятельности "Кумтор Голд Компани", исключении коррупционных проявлений, особенно в таких сферах, как закупка оборудования и других необходимых предметов.
Кумтор — крупнейшее золоторудное месторождение Центральной Азии. По оценкам экспертов, оно имеет порядка 700 тонн запасов золота. Его доля в общем объеме промышленного производства Киргизии, по данным статистики, составляет около 20%. Ранее в течение 30 лет разработку месторождения вела канадская компания Centerra Gold. В республике постоянно проходили акции протеста с требованием передать Кумтор государству. Летом 2022 года по результатам международных соглашений месторождение окончательно перешло к Киргизии.
https://1prime.ru/News/20230207/839721384.html