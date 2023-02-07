БИШКЕК, 7 фев — ПРАЙМ. Киргизия рассчитывает извлечь золото на 3,5 миллиарда долларов в результате вторичной переработки отходов золотодобычи с месторождения Кумтор, сообщил во вторник глава "Кумтор Голд Компани" Алмаз Барыктабасов на совещании с участием президента государства Садыра Жапарова. Киргизия разработает свои месторождения железной руды

"С 2026 года начнется извлечение золота от вторичной переработки хвостохранилища, ежегодно предполагается извлекать порядка 4,7 тонны золота. Полную переработку отходов хвостохранилища планируется завершить к 2040 году, общая стоимость золота, извлеченного из хвостохранилища, оценивается примерно в 3,5 миллиарда долларов США", — приводит пресс-служба президента слова Барыктабасова.

Согласно отчету руководителя "Кумтор Голд Компани", за 2022 год на Кумторе было произведено 17,3 тонны золота. В прошлом году компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму порядка 370 миллионов долларов, превысив план на 6,6%.

"Заслушав информацию, Садыр Жапаров подчеркнул, что Кумтор является крупнейшим золоторудным предприятием, которое должно работать на народ Кыргызстана, соответственно, от менеджмента компании требуется эффективное и рациональное управление. Кроме того, должна быть обеспечена бесперебойная работа рудника Кумтор и стабильное функционирование всех подразделений. Также все производственные показатели должны быть исполнены согласно установленному плану", — отметили в аппарате президента.

Уточняется, что лидер страны "акцентировал особое внимание" на обеспечении прозрачной деятельности "Кумтор Голд Компани", исключении коррупционных проявлений, особенно в таких сферах, как закупка оборудования и других необходимых предметов.

Кумтор — крупнейшее золоторудное месторождение Центральной Азии. По оценкам экспертов, оно имеет порядка 700 тонн запасов золота. Его доля в общем объеме промышленного производства Киргизии, по данным статистики, составляет около 20%. Ранее в течение 30 лет разработку месторождения вела канадская компания Centerra Gold. В республике постоянно проходили акции протеста с требованием передать Кумтор государству. Летом 2022 года по результатам международных соглашений месторождение окончательно перешло к Киргизии.