МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что система суверенного аудита запасов полезных ископаемых в России будет создана до конца 2024 года, предлагает внести изменения в "Закон о недрах" на ближайшей весенней сессии, сообщил член правления, начальник департамента 307 "Газпрома" Сергей Меньшиков в ходе заседания комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам. "Газпром нефть" открыла крупное месторождение в Оренбургской области

"С учетом сроков, установленных Стратегией развития минерально-сырьевой базы в отношении аудита запасов, мы говорим и видим, что до конца 2024 года работа должна быть проведена. ПАО "Газпром" обращается с предложением инициировать внесение необходимых изменений в "Закон о недрах" в, насколько возможно, короткие сроки, а точнее на весенней сессии", — сказал Меньшиков.

Представитель "Газпрома" рассказал, что в 2022 году компания совместно с Государственной комиссией по запасам и профильными ведомствами подготовила дорожную карту на 2023-2024 годы по формированию системы суверенного аудита запасов. Предложения были одобрены Роснедрами. Первый этап дорожной карты — законодательное закрепление системы независимого аудита в "Законе о недрах" и принятие постановления правительства, приказов Минприроды и Роснедр, а также формирование института экспертов и требований к их квалификации.

Меньшиков добавил, что сейчас "Газпром" совместно с профильными ведомствами занимается созданием "так называемого связующего документа" между российской и рамочной классификацией ООН. Также согласованы требования к экспертам и компетентным лицам.

Второй этап дорожной карты — признание российской системы международным инвестиционным сообществом стран-партнеров — Китая, стран БРИКС и ШОС. В частности, Меньшиков отметил, что сейчас формируется российско-китайская рабочая группа по взаимному признанию систем классификации запасов полезных ископаемых.

Ранее в ходе заседания советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник также сообщил, что аналогичные межправительственные соглашения у России уже есть с Белоруссией, Таджикистаном и Узбекистаном. "Обсуждается взаимодействие с ЮАР, Эфиопией и рядом других стран", — добавил Олейник.