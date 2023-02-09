Правительство рассмотрит законопроект о поддержке разработчиков ПО
Правительство России обсудит законопроект о поддержке разработчиков ПО
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект закона о поддержке организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки ПО, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 121 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроект направлен на поддержку российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки программного обеспечения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект также нацелен на унификацию подходов государства к регулированию мер поддержки для разработчиков.
https://1prime.ru/News/20230209/839738503.html
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