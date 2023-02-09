МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект закона о поддержке организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки ПО, сообщает пресс-служба кабмина. В США испугались доступа разработчиков из России и Китая к данным Facebook*

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 121 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроект направлен на поддержку российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки программного обеспечения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект также нацелен на унификацию подходов государства к регулированию мер поддержки для разработчиков.