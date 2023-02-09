Henkel планирует значительно расширить бизнес по производству потребительских товаров
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Немецкая компания Henkel хочет значительно расширить свой бизнес по производству потребительских товаров после слияния подразделений косметики и моющих средств, заявил в интервью газете WirtschaftsWoche генеральный директор Карстен Кнобель.
"У нас есть четкая стратегия развития потребительского бизнеса как за счет органического роста, так и за счет приобретений", — сказал он в интервью, опубликованном в четверг.
https://1prime.ru/News/20230209/839749344.html
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