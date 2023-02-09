МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Немецкая компания Henkel хочет значительно расширить свой бизнес по производству потребительских товаров после слияния подразделений косметики и моющих средств, заявил в интервью газете WirtschaftsWoche генеральный директор Карстен Кнобель. СМИ: Henkel нацелена на скорое завершение продажи российского бизнеса

"У нас есть четкая стратегия развития потребительского бизнеса как за счет органического роста, так и за счет приобретений", — сказал он в интервью, опубликованном в четверг.