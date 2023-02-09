МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 3 июня по 17 сентября будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Хабаровск, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" ждет разъяснений о снятии санкционных обременений с самолетов

"Аэрофлот" открыл продажу билетов из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Рейсы будут выполняться в наиболее востребованный пассажирами период — сезон летних отпусков и каникул, начиная с 3 июня и до 17 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

На воздушной линии, отмечает компания, будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в трехклассной компоновке. Полеты будут выполняться три раза в неделю.