МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, подготовленный Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева. "Росконгресс" и АСИ начали собирать предложения по темам для ПМЭФ-2023

В четверг второй рейтинг оценки усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан представлен президенту России Владимиру Путину на заседании набсовета АСИ. В прошлом году лидерами рейтинга были Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В первую десятку рейтинга, помимо Москвы, которая второй год подряд занимает лидирующую позицию, вошли Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Татарстан, Белгородская область, Чечня, Тульская и Калининградская области.

Вторую десятку открывает Московская область – регион показывает наибольший рост относительно прошлого года. Далее следуют Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская, Самарская области и Камчатский край.

Во втором рейтинге учитывались показатели по 141 параметру, а его структура составлена так, что позволяет получить наиболее полную картину качества среды для жизни в регионе и правильно сформировать стимулы для региональных команд. При составлении рейтинга оценивались 10 направлений: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, госуслуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.

К примеру, отметила глава АСИ, в этом году лидерами по показателям медицинской сферы вновь стали Москва и Санкт-Петербург, к ним присоединился ХМАО. В вопросах образования, помимо столицы, в первую тройку входят НАО и Мордовия, направление "инклюзивность и равенство" возглавили Тульская, Белгородская области и Севастополь.

В 2020 году инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов — по созданию качественной среды для жизни россиян — одобрил президент России Владимир Путин. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти в этом направлении разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, где они живут.