В Госдуме одобрили освобождение фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных лекарств
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми редкими заболеваниями. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 15 февраля.
Законопроект, внесенный правительством РФ, освобождает от НДС реализацию фонду "Круг добра" лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава России для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями, а также их последующую передачу государственным медицинским организациям.
Благодаря освобождению от НДС у фонда "Круг добра" появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей, пояснял в конце января министр финансов РФ Антон Силуанов.
Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно государственным медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общеустановленном порядке.
Законопроект отменяет НДС не только при ввозе лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.
https://1prime.ru/News/20230209/839751221.html