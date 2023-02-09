МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об освобождении фонда "Круг добра" от НДС при передаче ввезенных в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми редкими заболеваниями. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 15 февраля. Передачу ввезенных для фонда "Круг добра" лекарств могут освободить от НДС

Законопроект, внесенный правительством РФ, освобождает от НДС реализацию фонду "Круг добра" лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава России для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями, а также их последующую передачу государственным медицинским организациям.

Благодаря освобождению от НДС у фонда "Круг добра" появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей, пояснял в конце января министр финансов РФ Антон Силуанов.

Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно государственным медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общеустановленном порядке.

Законопроект отменяет НДС не только при ввозе лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.