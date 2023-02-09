МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli, ранее объявивший об уходе с российского рынка, начал процесс ликвидации соответствующего юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ. Минсельхоз: кондитеры обеспечат страну шоколадом после ухода Lindt

"Находится в процессе ликвидации", — говорится в графе сведений о состоянии юридического лица. Запись об изменении состояния датирована 8 февраля. Сроком ликвидации ООО "Линдт унд шпрюнгли (Раша)" указано 30 января 2024 года.

Lindt & Sprungli в марте объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки туда своей продукции, а в середине августа сообщила, что полностью уходит с российского рынка, но будет "поддерживать" своих сотрудников в стране.

Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt & Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявляли тогда в Минсельхозе России.