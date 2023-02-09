СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — ПРАЙМ. Работа паромной переправы в Керчи восстановлена после более чем трех суток простоя из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. В Крыму стали появляться банкоматы Сбербанка

Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и сильном ветре.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 17:30 09.02.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.", — говорится в сообщении.

На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.