МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что перечислять денежное довольствие военнослужащим могут Банк России и кредитные организации, определенные правительством, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. В Госдуму внесли проект об обнулении НДС для судоремонтных предприятий

"Законопроектом устанавливается, что финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями Банка России или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проектом предоставляется право правительству РФ определять кредитные организации, которые осуществляют перечисление денежного довольствия, из числа организаций, которые отнесены к категории уполномоченных банков.

Согласно пояснительной записке к проекту, на данный момент 77 кредитных организаций осуществляют перечисление денежных средств военнослужащим и гражданскому персоналу ВС РФ, что "создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации".