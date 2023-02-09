МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Экс-глава холдинга USM Иван Стрешинский передал свою долю в 10% в подразделении USM Telecom закрытому инвестиционному фонду "Газпромбанк — Обсидиан", следует из данных ЕГРЮЛ. Газпромбанк повысил ставку по вкладам в юанях

Соответствующая запись появилась 7 февраля. Согласно данным ЕГРЮЛ, номинальная стоимость переданной доли в 10% составила 15,6 миллиарда рублей.

USM Telecom (ООО "ЮэСэМ Телеком") владеет 50% акций в мобильном операторе "Мегафон", остальные 50% принадлежат "АФ Телеком Холдинг".

Оператор в прошлом году начал скупать у USM телеком-активы. Так, в декабре прошлого года "Мегафон" приобрел разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor, 100% разработчика программного обеспечения и провайдера систем поддержки бизнеса "Нэксайн" (бренд Nexign), а в январе — разработчика финансовых сервисов "ByGkfn" (работает с "ВКонтакте", "Одноклассниками" и другими сервисами).

На прошлой неделе издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. В издании уточнили, что сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.