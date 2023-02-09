МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина нельзя назвать сложным пассажиром, он никогда не лезет к пилотам и ничего не просит, рассказал командир воздушного судна СЛО "Россия" управделами президента Руслан Ковалев. Путин поручил выбрать проекты и программы для ускоренного запуска

"Нет. Я считаю, что наш президент самый лучший, и он никогда не лезет к командирам. Не просит что-то", — сказал он журналистам на вопрос, сложный ли пассажир Путин.

Он отметил, что последнее слово в небе всегда за командиром воздушного судна, он принимает решения в целях обеспечение безопасности.

"Перед нами ставится задача. Мы либо ее выполняем, либо не выполняем по каким-то уже другим объективным причинам", — отметил Ковалев.