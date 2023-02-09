НОВОСИБИРСК, 9 фев — ПРАЙМ. Новосибирский аэропорт "Толмачево", где в четверг открылся новый пассажирский терминал, по объему транзитного пассажиропотока фактически является самым крупным аэропортом России и восстанавливает тенденцию на рост транзитных перевозок, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинга "Новапорт" Роман Троценко. Путин призвал развивать отечественную авиаотрасль

В четверг начал работу новый терминал аэропорта "Толмачево" площадью более 58 тысяч квадратных метров. Его запланированная пропускная способность 1844 пассажира в час, он рассчитан на годовой объем пассажирских перевозок более 7,7 миллиона пассажиров в год.

"До пандемии мы принимали 1 миллион иностранных пассажиров (в год – ред.), которые прилетали в Новосибирск только для пересадки и полета в дальнейшем в другие города нашей страны, в Европу. Мы считаем, что эта прерванная пандемией и закрытием Китая тенденция восстановится. Аэропорт рассчитан на то, что будет принимать 5 миллионов транзитных пассажиров в год", — сказал Троценко.

Он отметил, что по-прежнему для среднемагистральных самолетов полеты через "Толмачево" остаются самым дешевым и самым быстрым маршрутом, по которому человек может из Азии прилететь в Европу, Северную Африку и так далее.

"И мы рады, что по объему транзитных пассажиров является самым крупным аэропортом РФ. По сути, он и есть транзитный аэропорт, и это была концепция, которую Андрей Александрович Травников (губернатор Новосибирской области) выработал в 2018 году и которая была реализована, в частности, в авиационном транспорте", — сказал он.

Травников в свою очередь сообщил, что считает открытие нового терминала важным проектом не только для Новосибирской области, но и для всей России.

"Этим проектом мы большой командой группы "Новапорт", авиакомпании S7, Росавиации, правительства Новосибирской области и многих предприятий авиационной отрасли, мы реализуем тот вектор, который задал наш президент, когда сказал, что нужно развивать авиационное сообщение преимущественно за пределами столичных авиаузлов. Чтобы жителям огромной страны было удобно добираться до любого уголка и не требовалось для этого выдерживать многочасовые полеты в Москву, чтобы пересесть на другой рейс", — сказал он.

Губернатор отметил, что сегодня такая возможность есть у миллионов пассажиров "Толмачево" по более чем 100 направлениям маршрутной сети аэропорта.