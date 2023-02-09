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В Индии обнаружили месторождения золота и лития
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Геологическая служба Индии обнаружила в стране залежи лития и золота, сообщается на ее сайте. "Геологическая служба Индии впервые установила предполагаемые ресурсы лития в размере... ПРАЙМ, 09.02.2023
новости, индия, золото, литий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — ПРАЙМ. Геологическая служба Индии обнаружила в стране залежи лития и золота, сообщается на ее сайте.
"Геологическая служба Индии впервые установила предполагаемые ресурсы лития в размере 5,9 миллиона тонн в районе Салал-Хаймана округа Реаси штата Джамму и Кашмир", — говорится в сообщении службы.
Помимо месторождения лития в Индии были найдены еще 50 месторождений: пять из них относятся к золоту, а другие — к сырьевым товарам, таким как калий, молибден и неблагородные металлы.
Помимо этого, министерству угля также были переданы отчеты об обнаружении 17 месторождений угля и бурого угля с общим ресурсом 7,897 миллиарда тонн.