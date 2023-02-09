НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — ПРАЙМ. Геологическая служба Индии обнаружила в стране залежи лития и золота, сообщается на ее сайте. "Роснефть" планирует максимально загружать НПЗ Nayara в Индии

"Геологическая служба Индии впервые установила предполагаемые ресурсы лития в размере 5,9 миллиона тонн в районе Салал-Хаймана округа Реаси штата Джамму и Кашмир", — говорится в сообщении службы.

Помимо месторождения лития в Индии были найдены еще 50 месторождений: пять из них относятся к золоту, а другие — к сырьевым товарам, таким как калий, молибден и неблагородные металлы.

Помимо этого, министерству угля также были переданы отчеты об обнаружении 17 месторождений угля и бурого угля с общим ресурсом 7,897 миллиарда тонн.