МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский поисковой сервис Yahoo в течение года сократит штат более чем на 20% в рамках реструктуризации своего рекламного бизнеса, сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на гендиректора компании Джима Лэнзона (Jim Lanzone). Источник сообщил о масштабных сокращениях в JPMorgan

"В четверг будут ликвидированы примерно 1000 должностей — около 12% штаба, запланированного к сокращению в Yahoo. Остальные 8% или более сокращений произойдут во второй половине года", — пишет портал.

Как отмечает Axios, Лэнзон не смог указать точное количество сокращений, но подтвердил, что общее их число составит 50% текущего штата отдела рекламных технологий, или более 20% текущего штата Yahoo.

Глава компании подчеркнул, добавляет портал, что сокращения не связаны с финансовыми трудностями, а скорее со стратегическими изменениями в рекламном подразделении Yahoo, которое не приносит прибыль. Изменения позволят компании "перейти в наступление" и инвестировать в более прибыльные части своего бизнеса.

В рамках изменений Yahoo закроет часть своего рекламного бизнеса SSP, а также платформу нативной рекламы под названием Gemini. Вместо этого компания будет полагаться на недавно сформированное партнерство с Taboola, компанией, занимающейся рекламными технологиями.

Yahoo! была основана в 1994 году в США. В 2017 году компания была продана американской телекоммуникационной Verizon, которой также принадлежат бренды AOL и Tech Crunch.