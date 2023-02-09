МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Среди российского бизнеса идет реальная конкуренция за активы ушедших из РФ иностранных компаний, игроки внутреннего рынка зачастую готовы платить высокие цены — и это позитивный сигнал, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Philip Morris рассказала о сложностях ухода из России

"Многие понимают решение вкладывать деньги у нас в стране, и мы сейчас это видим также по результатам работы правительственной подкомиссии, которая рассматривает сделки по покупке иностранного бизнеса, который выходит из страны. Там реальная конкуренция за это: много людей, которые готовы серьезно вкладываться в новый бизнес, уходящий бизнес. Не то что иностранный бизнес уходит, и там тишина. Мы, наоборот, пытаемся создать условия, чтобы снизить цену", — сказал он в ходе Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал".

Чебесков также добавил, что сейчас есть рекомендация по дисконту в 50% от стоимости актива ушедшей компании при продаже — это сделано, чтобы "был такой, на наш взгляд, справедливый уход — не по стоимости, которая еще и превышает докризисную рыночную, а по стоимости, которая ниже". "Но, на наш взгляд, бизнес готов платить даже рыночную стоимость за эти активы, что показывает, что, в принципе, несмотря на неопределенность с точки зрения инвестиций, люди готовы вкладывать десятки и сотни миллиардов на сроки, превышающие 10 лет", — отметил он.

"Для нас это, конечно, очень такой позитивный момент, что собственные средства большого бизнеса вливаются в экономику", — сказал Чебесков.

В конце декабря прошлого года подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила условия, соблюдение которых будет, как правило, учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов — среди них продажа таких активов с дисконтом в размере не менее 50% от их рыночной стоимости.