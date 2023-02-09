МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, обсуждались вопросы отрасли. Минтранс заявил о сохранении средней цены авиабилетов на уровне 2021 года

Путин ранее открыл модернизированные аэропорты в Новосибирске и в Новом Уренгое, а также пообщался с представителями авиаотрасли.