2023-02-09T23:09:54+03:00
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Путин провел встречу с главой Минтранса
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Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, обсуждались вопросы отрасли. Путин ранее открыл модернизированные... ПРАЙМ, 09.02.2023
новости, россия, владимир путин, минтранс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, обсуждались вопросы отрасли.
Путин ранее открыл модернизированные аэропорты в Новосибирске и в Новом Уренгое, а также пообщался с представителями авиаотрасли.