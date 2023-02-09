МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Всемирный банк сообщил, что выделит 1,78 миллиарда долларов для помощи и ликвидации последствий после разрушительных землетрясений в Турции, говорится в коммюнике. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 16 тысяч

"Всемирный банк также приступил к быстрой оценке ущерба, чтобы оценить масштабы бедствия и определить приоритетные области для поддержки восстановления и реконструкции, опираясь на свой обширный опыт управления рисками стихийных бедствий по всему миру", — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены почти 72 тысячи.