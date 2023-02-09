АФИНЫ, 9 фев — ПРАЙМ. Всеобщая федерация потребителей Греции (INKA) объявила бойкот сыру, молочным продуктам, молоку и йогурту в ответ на дороговизну на продовольственном рынке и сокращение количества продуктов в упаковках. ЕК разрешила Греции компенсировать промышленности траты на электричество

Бойкот продлится с 13 по 20 февраля, говорится в заявлении INKA.

"Призывает граждан не покупать эту продукцию в течение недели. Сила рынка — это мы, граждане-потребители. Давайте позаботимся о нашем кошельке, о нашем кармане, давайте защитим доход, который некоторые люди хотят украсть без малейшей логики или морали, поскольку при этом они уменьшают количество продуктов в тех же упаковках", — говорится в заявлении.

"С понедельника, 13 февраля, по воскресенье, 20 февраля 2023 года, мы не покупаем отечественные и импортные молочные продукты, молоко, йогурт, сыр", — призывает федерация.

В Греции молочные продукты за год подорожали примерно на 25%. Литровая бутылка молока стоит в супермаркете 1,8-2 евро.