МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Доля физлиц, торгующих "с плечом", то есть на заемные деньги, и покупающих сложные инструменты, по сравнению с прошлым годом упала вдвое — с менее 6% от общего числа лиц, совершающих операции на фондовом рынке, сказала директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Акции на Мосбирже вернулись к росту днем в четверг

"Когда мы говорим "сложные финансовые инструменты", мы должны смотреть на долю инвесторов, которая ими пользуется. Она небольшая… Сложные инструменты мы какие берем? Маржинальную торговлю (торговля с плечом – ред.) и деривативы – в совокупности доля физических лиц, пользующихся такими продуктами, была меньше 6% в прошлом году от общего количества лиц, совершающих операции на фондовом рынке, и эта доля сократилась в два раза по сравнению с прошлым годом", — сказала она в ходе Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал".

"А почему она сократилась? Потому что те люди, которые вышли на рынок, как раз приходят к тому, что они понимают, что рынок это не казино, где быстро-быстро заработал, а рынок – это "инвестируй и подожди", это стратегия buy and hold, она завоевывает сердца, в том числе благодаря ведущим банкам и брокерам, которые предлагают инвесторам хорошие инвестиционные инструменты", — добавила Логинова.