МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Выручка западных металлургических компаний в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10-20%, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Северсталь" сообщила о снижении уровня потребления металла в России

"США и ЕС оказывали военную помощь Украине, поставляя ей вооружение. Для восполнения сократившегося парка военной техники их армии размещали заказы "оборонщикам", а те, в свою очередь, увеличили закупки металлопродукции", — пояснил он.

Это, по словам эксперта, позволило компаниям серьезно нарастить выручку.

"Согласно моим оценкам, за 2022 год выручка западных металлургических компаний от поступивших к ним оборонных заказов могла вырасти на 10-20%", — заявил эксперт.

С начала специальной военной операции России страны Запада усилили военно-техническую и экономическую помощь Украине: сначала в виде экипировки и средств индивидуальной защиты (бронежилеты и шлемы), поставок патронов и боеприпасов, затем начали передавать разведывательные и ударные беспилотники, в том числе Bayraktar TB2, противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы, зенитные ракетные комплексы, гаубицы, в том числе M777, реактивные системы залпового огня HIMARS.

На текущий момент ведутся поставки на Украину бронемашин разных типов, танков советского производства и запчастей к ним, анонсированы поставки американских танков Abrams и европейских Leopard, дальнобойных снарядов для реактивных систем. Начались дискуссии о поставках Украине истребителей F-16.

Самые крупные поставщики техники — США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала СВО Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин — более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов.

Ряд западных вооружений, захваченных российскими военными в качестве трофеев, можно увидеть в парке "Патриот" на специальной площадке. На выставке "Армия-2022" демонстрировалось 450 единиц западного вооружения и техники.