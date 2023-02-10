БУДАПЕШТ, 10 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Венгрии по итогам января составила 25,7% за год, больше всего выросли цены на энергию и продукты питания, сообщило Центральное статистическое управление. Вена платит втридорога за отказ от российского газа, заявил посол

"В январе 2023 года потребительские цены были в среднем на 25,7% выше, чем год назад. За последний год больше всего выросли цены на электроэнергию для домохозяйств и продукты питания. Потребительские цены выросли в среднем на 2,3% за месяц", — говорится в сообщении.

Согласно данным управления, за прошедший год продукты питания в Венгрии в среднем подорожали на 44%. Более всего выросла цена хлеба — на 80,6%, яиц — на 79,4%, сливочного масла — на 76,6%, сыра — 76,1% и молочных продуктов 75,8%. Цена на энергию для домохозяйств выросла более чем наполовину — на 52,4%. При этом газ подорожал на 88,6%, дрова — на 58,6%, газ в баллонах — на 50,6%, а электроэнергия — на 27,7%. При этом если за январь потребительские цены выросли на 2,3%, то бытовая энергия, наоборот, подешевела на 2%.

Согласно инфографике, которую приводит портал hirado.hu на основе данных базы Tradingeconomics, за этот период в Европе и европейском регионе выше, чем в Венгрии, инфляция была только на Украине (26%) и в Турции (57,7%). А по итогам прошлого года инфляция выше 20% была также в Латвии (20,8%), Литве (21,7%) и Молдавии (30,2%), однако эти страны еще не сообщили данные по итогам января. Банк России сохранил прогноз по инфляции в 2023 году

При этом в первом квартале 2022 года ВВП Венгрии вырос на 8,1%, во втором — на 6,5%, а в третьем — на 4,1%. Эти показатели были одними из самых высоких в ЕС, говорил министр финансов страны Михай Варга.

В Венгрии до конца апреля действует фиксированная цена на ряд базовых продуктов питания, введенная правительством впервые в январе 2022 года. Сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко на 2,8% не превышают цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продлевали, а в октябре 2022 года к списку продуктов добавились яйца и картофель.