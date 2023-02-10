Группа ММК в 2022 году сократила производство стали
Группа ММК в 2022 году сократила производство стали на 14 процентов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" в 2022 году произвела 11,687 миллиона тонн стали, что на 14% меньше показателя предыдущего года, следует из сообщения компании.
Выпуск чугуна уменьшился на 12,9%, до 9,078 миллиона тонн. Продажи готовой продукции снизились на 14,2%, до 10,703 миллиона тонн.
В четвертом квартале 2022 года выпуск стали возрос относительно предыдущего квартала на 1,2%, до 2,828 миллиона тонн, чугуна — на 4%, до 2,429 миллиона тонн. Продажи готовой продукции составили 2,684 миллиона тонн, скорректировавшись на 3,2%.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 20,24% акций компании.
https://1prime.ru/News/20230210/839765373.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.