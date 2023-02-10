МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Запасы российского сырья выросли на складах Лондонской биржи металлов (LME), однако спрос на российский металл по-прежнему есть, следует из сообщения биржи. Reuters: китайские покупатели никеля не хотят работать с Лондонской биржей

"LME отмечает, что, как и предполагалось в документе для обсуждения 2022 года, доля российских запасов выросла. Вывод LME (основанный на отзывах рынка) о том, что российский металл продолжает потребляться, подтверждается данными об оттоке российского металла со складов LME", — говорится в сообщении.

Так, доля российской меди на складах, по данным биржи, продолжает увеличиваться и составляет 94,2%. Это сопоставимо с 10-летним максимумом в 95% в 2021 году. Вместе с тем, данные торговой площадки демонстрируют, что участники рынка продолжают выводить российскую медь со складов.

"В последнее время наблюдался приток российского первичного алюминия под ордер LME, что привело к увеличению доли (40,6%) российского металла на 31 января 2023 года. Кроме того, биржа не получала никаких указаний на то, что присутствие российского алюминия на складах приводит к искажению рынка", — добавляет биржа.

Доля российского никеля на складах биржи выросла до 15,8%.