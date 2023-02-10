МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам 2022 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,9 миллиарда долларов, что на 16% меньше относительно уровня годом ранее, следует из сообщения компании. Запасы российского сырья выросли на складах Лондонской биржи металлов

Выручка за отчетный период снизилась на 5% — до 16,9 миллиарда долларов. Показатель EBITDA снизился на 17%, до 8,7 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 52% против 59% годом ранее.

Кроме того, "Норникель" подтвердил свой прогноз по капитальным затратам в 2023 году на уровне 4,7 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

"Также ожидается рост общего объема капитальных вложений на 10% относительно 2022 года, который стал рекордным для компании с точки зрения капитальных вложений в развитие промышленных объектов (+53% год к году). Общая сумма инвестиций в 2022 году составила 4,3 миллиарда долларов", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента — финансового директора "Норникеля" Сергея Малышева.

Согласно презентации компании, капитальные затраты "Норникеля" в 2023 году составят 4,7 миллиарда долларов. Эта же цифра озвучивалась и в декабре.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).