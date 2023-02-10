МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Норникель" в 2022 году смог освоить новые логистические маршруты, однако усложнение структуры сбыта спровоцировало накопление готовой продукции на складах, что привело к росту оборотного капитала, который компания планирует снизить в этом году, сообщил журналистам старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Малышев. Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО за 2022 год снизилась

Чистый оборотный капитал компании в 2022 году вырос в 3 раза — до 4 миллиардов долларов, следует из отчета по МСФО.

"Основной причиной роста чистого оборотного капитала (в 2022 году — ред.) стало накопление готовой продукции, связанное с удлинением логистики и некоторой переориентацией продаж на новые рынки сбыта. Кроме того, существенным фактором роста стала амортизация инструментов недолгового финансирования (факторинг, авансирование продаж) вследствие ухода с российского рынка западных банков. Мы ожидаем снижения данного показателя в 2023 году за счет сокращения запасов готовой продукции. При этом стоит отметить, что значительная волатильность этого показателя также связана с курсом рубля", — заявил Мылышев.

"В течение 2022 года компания разработала и внедрила новые маршруты поставок продукции потребителям. Тем не менее, использование альтернативных маршрутов, снижение доступности судов для фрахта, сокращение количества отправок судов на экспорт – все это негативно влияет на ритмичность получения выручки", — сообщил топ-менеджер, добавив что выручка "Норникеля" от реализации металлов снизилась на 6% в 2022 году.

Он добавил, что в текущих условиях происходит естественное перераспределение объемов в пользу Азиатского региона и отчасти на внутренний рынок, однако говорить в целом о переориентации на Азию преждевременно. "Контракты с большинством клиентов, включая крупных, продлены на 2023 год", — добавил топ-менеджер.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).