МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины продаст конфискованные в стране активы, принадлежащие России и российским компаниям, на аукционах, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. СМИ: Украина требует от Израиля кредит и осуждения действий России

"Правительство запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Сообщается, что вырученные средства будут направлены на восстановление энергосистемы, жилья и разминирование территорий, а также "много других вещей, которые возвращают надежду на лучшее будущее".

Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.