МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Норникель" обдумает привлечение финансирования на рынках дружественных стран, прежде всего в Китае, сообщил журналистам старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Малышев. Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО за 2022 год снизилась

"Мы регулярно оцениваем перспективы привлечения долгового финансирования на финансовых рынках дружественных стран, на которые, с одной стороны, направлен вектор дальнейшего развития бизнеса и присутствия компании, а, с другой стороны, которые обладают весомым риск-аппетитом в отношении "Норникеля". В этой связи прежде всего хотелось бы отметить рынок Китая и ряда других стран азиатского региона", — заявил топ-менеджер.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).