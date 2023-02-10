Путин заявил, что итоги 2022 года по России будут лучше прогнозов
Путин: итоги 2022 года по России будут лучше, чем по предварительным расчетам
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — ПРАЙМ. Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Две тысячи двадцать второй год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты", — сказал он.
В пятницу в ходе поездки в Архангельск президент провел встречу с губернатором региона Александром Цыбульским, который, в частности, доложил главе государства о росте показателя валового регионального продукта.
https://1prime.ru/News/20230210/839772061.html
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