АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — ПРАЙМ. Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин оценил потенциал российской лесной промышленности

"Две тысячи двадцать второй год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты", — сказал он.

В пятницу в ходе поездки в Архангельск президент провел встречу с губернатором региона Александром Цыбульским, который, в частности, доложил главе государства о росте показателя валового регионального продукта.