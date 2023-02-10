МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Продажи кофе в России в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 11%, до 86 тысяч тонн, среди причин — рост мировых цен и снижение реальных доходов россиян, но в дальнейшем рост объемов может возобновиться, говорится в материалах аналитического агентства BusinesStat. Аналитики ждут снижения цен на кофе арабика в 2023 году

"В 2022 году продажи кофе в России снизились на 11% и составили 86 тысяч тонн", — говорится в обзоре. За последние пять лет продажи были ниже в 2018, 2019 году и 2020 году — тогда они составив 64,9 тысячи тонн, 75,8 тысячи тонн и 80,2 тысячи. А в 2021 году по сравнению с 2020 годом продажи кофе в РФ выросли сразу на 20,1%, до 96,3 тысячи тонн.

"В предшествующие 2018-2021 годы продажи кофе ежегодно росли довольно существенными темпами, на 6-20% в год. Росла популярность кофе, увеличивалось число кофеен, развивались сети быстрого питания. Это позволяет прогнозировать, что по мере стабилизации цен на кофейное сырье, решения логистических проблем импортеров и возобновления роста реальных доходов россиян продажи кофе в стране продолжат рост", — говорится в исследовании.

Среди факторов, обусловивших отрицательную динамику рынка в 2022 году, эксперты выделяют в том числе значительный рост мировых цен и снижение реальных располагаемых доходов россиян.

"Страны, занимающиеся выращиванием кофе, не присоединялись к санкциям в отношении России, однако рост мировых цен на зеленый кофе и отказ ряда крупных контейнерных перевозчиков и страхователей работать с российскими компаниями привели к существенному росту стоимости поставок и к удорожанию логистики", — говорится в материалах.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году снизились на 1%, при этом в годовом выражении в четвертом квартале был зафиксирован рост на 0,9% после снижения на 3,1% в третьем, сообщал ранее Росстат.