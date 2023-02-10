АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — ПРАЙМ. Разработка месторождение йода в Архангельской области может быть начата уже в этом году, что позволит заместить йод, который Россия импортирует, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На российских маркетплейсах многократно выросли продажи йода

"Еще одно направление — это Северодвинское месторождение йода, которое мы с этого года начинаем разрабатывать, потому что… у нас большая часть йода, которая потребляется внутри страны, импортировалась из других стран", — сказал Цыбульский.

Он отметил, что месторождение является уникальным, глубина залегания всего 110 метров, при том, что на других месторождениях она на порядок больше.