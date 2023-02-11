МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. Индонезия стала вторым в мире крупным производителем кобальта, пишет СМИ

"В этом году в Индонезии пройдет ряд важных асеановских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем — и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию", — сказала Воробьева.

"К сожалению, в прошлом году этот визит не состоялся, тем не менее, у нас готов пакет документов, которые мы могли бы подписать в присутствии двух лидеров, в том числе — очень важный документ, Декларация о стратегическом партнерстве между двумя нашими странами, так что, если такой визит состоится, то декларация будет подписана", — добавила она.

По ее словам, президент Индонезии также может посетить Россию. "Не исключено, что президент Джоко Видодо может посетить нашу страну, ну, например, в рамках участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме", — сказала Воробьева.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.