МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N. Власти Аргентины решили ввести новую купюру на фоне высокой инфляции

Ранее власти Аргентины не пустили в страну шестерых беременных россиянок, они находятся в аэропорту в Аргентине, три из них — уже не один день. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная девушками цель визита была ложной.

"То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)", — сказала Кариньяно.

Таким образом, когда в суде будет рассматриваться вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, потому что данный человек "провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал", пояснила она.

"Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство (для таких россиян — ред.)", — сказала директор службы.