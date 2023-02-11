МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Произошедшие на этой неделе землетрясения в Турции привели к гибели уже более 20 тысяч человек, передает агентство РИА Новости со ссылкой на турецкое ведомство AFAD, занимающееся ликвидацией последствий ЧС. Землетрясения в Турции стали самыми разрушительными после 1939 года

Согласно последним сводкам, число жертв в одиннадцати провинциях достигло 20 665, ранения получили свыше 80 тысяч человек.

В общей сложности было эвакуировано 92 697 тысячи человек.

Природные катаклизмы настигли Турцию в начале текущей недели. В понедельник произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, ставшие самыми разрушительным за 84 года. Подземные толчки наблюдались также в соседних странах.