Число жертв землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек
Число жертв землетрясений в Турции достигло 20665 человек, пострадали более 80 тысяч
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Произошедшие на этой неделе землетрясения в Турции привели к гибели уже более 20 тысяч человек, передает агентство РИА Новости со ссылкой на турецкое ведомство AFAD, занимающееся ликвидацией последствий ЧС.
Согласно последним сводкам, число жертв в одиннадцати провинциях достигло 20 665, ранения получили свыше 80 тысяч человек.
В общей сложности было эвакуировано 92 697 тысячи человек.
Природные катаклизмы настигли Турцию в начале текущей недели. В понедельник произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, ставшие самыми разрушительным за 84 года. Подземные толчки наблюдались также в соседних странах.
https://1prime.ru/News/20230211/839775576.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.