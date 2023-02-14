МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия к концу 2023 года может произвести до 500 миллионов свежесрезанных цветов, это четвертая часть всего рынка, а география импорта этой продукции сейчас меняется, говорится в сообщении Россельхозбанка. Кофе и специи в несетевой рознице России подорожали за год на треть

"По оценкам экспертов РСХБ, положительная динамика роста отечественного производства сохранится – показатель может вырасти до 500 миллионов штук (свежесрезанных цветов — ред.) до конца текущего года, а доля российских производителей на отечественном рынке может вырасти до 25%", — говорится в сообщении.

Таким образом, емкость всего российского рынка цветов до конца года может составить 2 миллиарда штук, с ростом отечественного производства и частичным изменением в структуре и логистике импортных поставок: в 2023 году их будут обеспечивать страны Южной Америки, Азии, также увеличится импорт из Турции, Белоруссии, Армении и Китая, прогнозируют в банке.

До этого поставки шли из Нидерландов (34%), Эквадора (33%), Белоруссии (9%), Кении (8%) и Колумбии (6,6%), а основной объем рынка цветов в РФ за последние пять лет формировался за счет импортной продукции: по оценке РСХБ, ее доля составляла порядка 80%.

В самой РФ валовый сбор свежих срезанных цветов в 2022 году вырос на 18%, до 400 миллионов штук, в 2021 году — составлял 340 миллионов. Основными для отрасли являются Центральный (ЦФО) и Приволжский федеральные округа (ПФО), с долей более 60% всего объема производства; в свою очередь ключевыми в ЦФО являются Московская, Калужская и Белгородская области (до 80%), а в ПФО — Мордовия и Удмуртия (60%).

Ленинградская область является центром производства свежесрезанных цветов Северо-Западного округа (на него приходится до 10% объема). Доля Южного округа — 11%, лидер — Краснодарский край. Что касается потребления, то в среднем в России на человека приходится 2-3 букета в год, сообщают в РСХБ, а крупнейшим цветочным рынком страны является Московская агломерация: ее доля в среднем 35%, а потребление свежих цветов больше среднего по стране примерно в два раза.