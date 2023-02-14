МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Власти США, говоря об НЛО, пытаются отвлечь внимание людей от причины ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил в одной из соцсетей сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший. Найдено подтверждение версии Херша о диверсии на "Северных потоках"

"Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России", — написал он в Instagram* под опубликованной картинкой.

На ней изображен большой розовый надувной слон с надписью "США подорвали "Северный поток"": он стоит рядом с прилавком супермаркета. К нему спиной повернулась женщина с надписью "НЛО".

Скрин из телеграм-канала Donald Trump Jr

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на прошлой неделе опубликовал статью, в которой раскрыл подробности подготовки властями США взрывов на

"Северном потоке" и "Северном потоке — 2".

В тексте утверждается, что американские водолазы летом 2022 года в ходе учений НАТО в Балтийском море подложили взрывчатку под газопроводы, а уже осенью ее активировали представители Норвегии.

В публикации говорится, что президент США Джо Байден обсуждал эту идею более девяти месяцев с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Позднее Пентагон заявил о своей не причастности к ЧП.

Российская Генпрокуратура после взрывов на газовых магистралях 26 сентября завела уголовное дело об акте международного терроризма. Владимир Путин также назвал взрыв "очевидным терактом".

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