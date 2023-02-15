В ЕС не исключили совместных закупок газа через долгосрочные контракты
Вице-президент ЕК Шефчович не исключил совместных закупок газа через долгосрочные контракты
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на мероприятии в США, трансляция велась на сайте ЕК.
"Я много слышу о долгосрочных контрактах. Мы готовы к этому", — сказал он, говоря о готовящихся совместных закупках газа Евросоюзом.
"Мы хотим выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный рынок до следующего сезона наполнения (хранилищ — ред.) Я говорю о середине апреля", — добавил Шефчович.
https://1prime.ru/News/20230215/839816810.html
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