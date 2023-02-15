МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Темп роста цен на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 7 по 13 февраля замедлился, в частности, заметно меньше подорожали лук и огурцы, по-прежнему дешевеют свинина, сахар, подсолнечное масло, но при этом ускорился темп роста цен на куриные яйца и мороженую рыбу, следует из данных Росстата. Овощи в России за неделю подорожали в среднем на три процента

Цена на лук в среднем по РФ выросла за отчетную неделю на 10,11% против 11,52% за предыдущий период — с 31 января по 6 февраля. Огурцы среди плодоовощной продукции — на втором месте по росту цены; на отчетной неделе они подорожали на 6,21%, но это меньше, чем на предыдущей — на 12,71%.

В целом цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,3% — это тоже меньше, чем на предыдущей неделе (плюс 5,31%): например, помидоры подорожали на 4,09%, бананы – на 2,81%, морковь – на 2,37%, картофель – на 2,18%, свекла – на 0,44%, а яблоки – на 0,27%. В то же время цены на белокочанную капусту снизились на 0,11%.

По данным статведомства, за период с 7 по 13 февраля яйца в РФ в среднем подорожали на 0,72% (неделей ранее — на 0,23%), мороженая неразделанная рыба выросла в цене на 0,55% (до этого — на 0,06%). По-прежнему дешевеют свинина — минус 0,61% на отчетной неделе и минус 0,53% — на предыдущей, сахар (минус 0,24% и минус 0,15% соответственно), а также крупы: в частности, цена гречневой снизилась на 1,07% (до этого — на 1,01%), риса — на 0,08% (было минус 0,12%).

Заметно, на 1,09%, подешевела мука (на прошлой неделе она прибавила в цене 0,08%), а черный чай, напротив, стал дороже на 0,38% (до этого — подешевел на 0,59%).