МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против России могут затронуть испытательное оборудование для полупроводников, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документ. В ЕК рассказали о новом пакете антироссийских санкций

США и другие западные страны, как отмечает газета, еще в начале спецоперации на Украине ввели меры, нацеленные на сокращение экспорта полупроводников в Россию. Теперь европейские чиновники изучают определенные технологии или детали, которые снижают эффективность поставок полупроводниковых материалов России.

"Среди конкретных технологий, рассматриваемых для новых санкций — так называемое контрольное оборудование "с программным управлением". Механизм ищет конкретные неисправности в полупроводниковых материалах. В пакете санкций рассматривается еще одна технология: система электронно-лучевого тестирования полупроводников", — говорится в сообщении газеты.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.